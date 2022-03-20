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Bellingcat створив інтерактивну карту злочинів РФ в Україні

20/03/2022 21:05

Члени міжнародної спільноти розслідувачів Bellingcat на основі відкритої інформації про злочини російських окупантів в Україні створили інтерактивну мапу.

На цій карті зафіксовано інциденти, що призвели до потенційного впливу чи шкоди для цивільного населення після початку повномасштабної війни Росії проти України. Знайти їх можна за місцем події.

Мапа й анотації – англомовні, вони включають фото й дописи із соцмереж з інформацією про злочини РФ.

Як можна побачити, станом на 20 березня база перебуває на стадії наповнення і включає далеко не повний перелік обстрілів, авіаударів тощо.

Дослідники оновлюватимуть інформацію, доки російські окупанти не заберуться з території України.

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