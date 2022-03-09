У Bellingcat назвали найслабшу сторону армії РФ

Збитий і обгорілий російський пілот (ліворуч) у полоні

У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться.

Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону українських телеканалів.

“Абсолютно згодний, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні”, – сказав Грозєв, якого цитує “Укрінформ”.

Він підкреслив, що ці «дірки» ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.

“Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали і зараз це бачимо наочно”, – наголосив журналіст-розслідувач.

Водночас він не виключив найближчими днями нових атак росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там “несподіванку”.

“Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде”, – наголосив Грозєв.

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