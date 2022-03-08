Через кілька днів втрати РФ в Україні перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані, – Резніков

Через кілька днів втрати РФ убитими та пораненими військовими перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном.
Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков у вівторок, 8 березня.
“За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років. Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані”, — сказав Резніков.
Він зазначив, що ЗСУ вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин. Понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу, які жахають Африку, Близький Схід, але не Україну.
“Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей”, — додав міністр.
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