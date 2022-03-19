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Ударом по передмістю Запоріжжя росіяни в п’ятницю вбили 9 людей

19/03/2022 13:08

Напередодні, 18 березня, російські загарбники завдали два ракетних удари по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого загинули дев’ять людей і 17 було поранено. Також під час обстрілу є п’ятеро травмованих.

Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв у Facebook 19 березня.

За його словами, серед загиблих – представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранено ще трьох працівників ДСНС.

Окупанти систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи міномети, танки, гелікоптери та ракетні системи великої потужності.

Водночас, за словами Арєф’єва, протягом доби 18 березня українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві ворожі БМП.

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