Ударом по передмістю Запоріжжя росіяни в п’ятницю вбили 9 людей

Напередодні, 18 березня, російські загарбники завдали два ракетних удари по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого загинули дев’ять людей і 17 було поранено. Також під час обстрілу є п’ятеро травмованих.
Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв у Facebook 19 березня.
За його словами, серед загиблих – представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранено ще трьох працівників ДСНС.
Водночас, за словами Арєф’єва, протягом доби 18 березня українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві ворожі БМП.
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