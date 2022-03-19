Київ затягнуло димом від пожеж. ДСНС пояснює

Київ зранку в суботу, 19 березня, затягнутий димом на обох берегах. Люди скаржаться на запах гару.
Як показують спеціалізовані сервіси, на восьму годину ранку концентрація забруднювачів у повітрі в 32,9 раза перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.
Судячи з рейтингу IQ Air, на даний момент повітря в столиці України найгірше у світі.
За однією з версій, у столицю повіяло димом пожеж із приміських районів, що постраждали від авіаційних нальотів.
В МВС припускають, що дим у столиці з’явився через пожежу на звалищі поблизу Нових Петрівців та безвітряну погоду, – про це говорить радник голови МВС Вадим Денисенко.
“У Чорнобильській зоні з погляду пожежної ситуації все спокійно. Радіаційний фон в нормі”, – також повідомив він.
Повідомлення ДСНС з цього приводу говорить, що, ймовірно, смог прийшов через спалювання трави.
“Наразі у столиці та Київській області спостерігається загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.
Смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві.
Так, станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС”.
Для довідки: протягом доби 18 березня вогнеборці ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме загорання трав’яного настилу, які були спричинені необережним походженням з вогнем громадян.
“Тому вкотре попереджаємо! Випалювання сухостою та сміття завжди негативно впливає на довкілля та здоров’я людей. Сьогодні ж це ще й злочин, який прирівнюється до диверсії!
Тому рятувальники закликають громадян припинити таку практику і не навантажувати наші підрозділи ще більше під час війни!” – йдеться в повідомленні ДСНС.
Нагадуємо правила поведінки в задимленому приміщенні:
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