ЗСУ зупинили ворога віддалік та укріплюють третє кільце оборони Києва

Фото: Сухопутні війська

Збройні сили України зупинили ворога віддалік Києва та ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони столиці.

Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в медіацентрі “Україна” в п’ятницю, 18 березня.

“Київ – головне, стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалась, завдяки роботі не лише військових, але і всіх правоохоронних органів та сил оборони.

На сьогодні по Правому берегу ворог зупинений майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракетних обстрілів. По Лівому берегу його зупинили.

Але противник цинічно розстрілює нашу інфраструктуру. Для ворога перекриваються основні шляхи наступу.

Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кола оборони.

На Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій.

ЗСУ веде роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони“, – сказав офіцер.

За словами Грузевича, навколо столиці діє система ППО. На жаль, ракети, які збиваються, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.

Два складних напрямки, з яких противник завдає ракетні удари – з Чорного моря і зі сторони Білорусі. Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі йде робота над системою, яка до мінімуму зведе потрапляння ракет у цивільне населення, зазначив Грузевич.

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