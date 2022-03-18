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На Київщині звільнили від ворога понад 30 населених пунктів, – Зеленський

18/03/2022 16:35

З початку нападу Росії на Україну збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення в п’ятницю, 18 березня.

“За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом”, – сказав глава держави.

За словами президента, з початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зеленський додав, що завдяки професійним та мужнім діям Сирського ворог зазнав значних втрат, та був відігнаний від столиці. Президент зазначив, що нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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