“Символи життів янголят”: мерія Львова влаштувала акцію зі 109 порожніми дитячими візками

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 109 українських дітей. Саме стільки порожніх дитячих візочків виставили у центрі Львова, на площі Ринок, під час акції вдень 18 березня.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
“Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною”, – написав мер у фейсбуці.
“Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною”, – закликав Садовий.
Також він закликав містян фотографувати акцію, розповідати про злочини Росії та публікувати у соціальних мережах з хештегом #closethesky.
“Захистіть українських дітей та українське небо!” – укотре закликав Садовий.
Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей і більш як 130 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській та Херсонській – по 14 – областях.
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