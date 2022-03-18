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“Символи життів янголят”: мерія Львова влаштувала акцію зі 109 порожніми дитячими візками

18/03/2022 18:14

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 109 українських дітей. Саме стільки порожніх дитячих візочків виставили у центрі Львова, на площі Ринок, під час акції вдень 18 березня.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

“Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною”, – написав мер у фейсбуці.

“Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною”, – закликав Садовий.

Також він закликав містян фотографувати акцію, розповідати про злочини Росії та публікувати у соціальних мережах з хештегом #closethesky.

“Захистіть українських дітей та українське небо!” – укотре закликав Садовий.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей і більш як 130 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській та Херсонській – по 14 – областях.

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Україна

“Символи життів янголят”: мерія Львова влаштувала акцію зі 109 порожніми дитячими візками

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 109 українських дітей. Саме стільки порожніх дитячих візочків виставили у центрі Львова, на площі Ринок, під час акції вдень 18 березня. Про...

Війна з Росією

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