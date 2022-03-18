Щодня росіяни скидають на Маріуполь до 100 авіабомб

У середньому за добу росіяни скидають на Маріуполь від 50 до 100 авіабомб.
Про це ввечері в четвер, 17 березня, повідомила пресслужба міськради Маріуполя у телеграмі.
“Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб”, – йдеться в повідомленні.
Маріуполь зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.
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