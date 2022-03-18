Росіяни в ООС вирішили піти в наступ: мінус ворожий взвод піхоти, 8 танків та 11 БМП

Російські окупаційні війська вирішили атакувати позиції Збройних сил у районі проведення операції Об’єднаних сил, але мають тепер втрати в техніці та особовому складі.
Про це увечері у п’ятницю, 18 березня, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Схід”.
“Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” одразу на декількох напрямках. В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога“, – йдеться в повідомленні.
“Запам’ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо”, – додали в пресслужбі.
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