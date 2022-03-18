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Російські окупанти окопуються під Бородянкою й Гостомелем, – супутник

18/03/2022 23:59

Російські окупаційні сили риють траншеї та облаштовують земельні укріплення навколо своєї техніки на північний захід від Києва.

Про це 18 березня інформує CNN з посиланням на супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

Вириті траншеї з укріпленнями помітили на позиціях росіян біля села Озера та довкола аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі. Крім того, додаткову військову техніку із земляними укріпленнями помітили далі на північний захід у Бородянці й Здвижівці.

Варто зазначити, що напередодні посадовець Пентагону розповів ЗМІ, що, за даними американської розвідки, наступ російських військ в Україні наразі зупинився.
Також 17 березня низка посадовців із урядів різних країн Заходу заявили, що російсько-українська війна поступово затягується і переростає в проведення позиційних боїв.
Британська розвідка має підстави стверджувати, що успішні контрудари ЗСУ примушують росіян зосереджувати значні сили на охорону ліній постачання, через це їхній наступальний потенціал значно зменшився.

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