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Пілот українського штурмовика направив підбитий літак на ворожу колону

18/03/2022 18:35

В інтернеті з’явилося відео, як пілот українського штурмовика направив підбитий літак на ворожу колону.

Відповідні кадри опублікувало видання “Цензор.НЕТ” у четвер, 17 березня.

На відео було зафіксовано фрагмент бомбардування українськими пілотами колони російських окупантів. Один з українських літаків підбивають, після чого наш пілот направляє свою машину на росіян і катапультується.

Український військовий пілотував штурмовиком Су-25 Повітряних сил ЗСУ. На борту можна побачити номер “30”.

За попередніми даними, цей бій стався на Херсонщині ще на початку військового вторгнення Російської Федерації на територію України. На другій половині відео видно розбиту колону окупантів. Очевидно, це та сама колона, яку атакувала українська авіація, і на яку впав підбитий український штурмовик.

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