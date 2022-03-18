Над Вінниччиною збили три ракети окупантів

Над територією Вінницької області збили три ворожі крилаті ракети.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов уранці в п’ятницю, 18 березня.
“23-й день війни. На території Вінницької області активних бойових дій не ведеться. Сьогодні збито три ворожі крилаті ракети”, – сказав Борзов.
За його словами, ракети збили війська ППО. “Закриваємо небо своїми силами”, – додав посадовець.
Постраждалих унаслідок обстрілів немає.
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