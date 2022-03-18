Рашисти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Російські війська вдарили ракетами по району, де розташований Львівський аеропорт.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

“Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна (…) Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі”, – написав він.

Згодом стало відомо, що кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.

“Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає.

На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби”, – додав мер Львова.

“За попередніми даними було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування “Захід” знищені”, – повідомила служба зв’язків з громадськістю ПвК “Захід”.

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