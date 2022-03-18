Інтерв’ю військового 72-го бригади ЗСУ перервав “несподіваний гість”. ВІДЕО

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців показала зворушливе відео, як інтерв’ю їхнього армійця перервав “несподіваний гість”, увірвашись у кадр просто під час зйомок.
Матеріал поширила пресслужба військової частини в п’ятницю, 18 березня.
“Трохи позитиву додамо у стрічку. Про наших бійців і їхніх чотирилапих друзів. Той випадок, коли інтрев’ю для журналістів перервав неочікуваний гість”, – йдеться в підписі до відео.
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