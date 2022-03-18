Біженцями й переселенцями через війну вже стали майже 10 млн українців, – ООН

Біженці у Львові. Фото: 24 канал

За оцінками агентства ООН з питань міграції, через вторгнення військ Росії близько 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями, а ще 3,2 мільйона людей виїхали за кордон.

Про це повідомляє агентство AP.

Оцінка агентства ООН наведена в документі, опублікованому в п’ятницю, 18 березня, Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

Управління посилається на цифри агентства як на “хороше уявлення масштабів внутрішнього переміщення в Україні”.

За цими підрахунками, станом на 16 березня в Україні налічується 6,48 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Агентство зазначає, що лише за три тижні Україна швидко наближається до Сирії за рівнем переміщених осіб (війна змусила близько 13 мільйонів сирійців залишити свої будинки та переїхати як у межах країни, так і за кордон).

Як відомо, найбільше українських біженців серед інших країн прийняла Польща – понад 2 мільйони.

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