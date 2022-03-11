Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, – прикордонники

Українські біженці в Польщі. Фото: Радіо Свобода

Варшава і Краків, столиця та друге за розміром місто Польщі, більше не можуть приймати біженців.

“Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше”, – повідомила ввечері 11 березня Державна прикордонна служба, передає “Радіо Свобода”.

ООН 11 березня заявила, що з початку російського вторгнення 24 лютого з України виїхали понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.

7 березня мер Львова Андрій Садовий заявляв, що місто Львів опинилося на межі своїх можливостей щодо прийому нових переселенців і потребує допомоги міжнародних організацій. За його словами, Львів став прихистком для 200 тисяч людей.

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