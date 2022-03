Колишній віцепрезидент США Пенс поспілкувався з українськими біженцями на польському кордоні

Колишній віцепрезидент США (за президента Трампа) Майк Пенс відвідав пункт перетину Корчова-Краковець на українсько-польському кордоні й зустрівся з вимушеними переселенцями з України.

Про поїздку американського політика, яка відбулася в четвер, 10 березня, повідомляє CNN.

Зазначається, що візит Пенса та його дружини Карен організувала благодійна організація християн-євангелістів Samaritan’s Purse (“Сумка самаритянина”).

“Вплив російського вторгнення на ці сім’ї розбиває серце. Вони дуже потребують підтримки. Закликаємо всіх молитися і робити пожертви на Samaritan’s Purse та інші благодійні організації. Усі як один, станьмо разом з народом України”, – написав колишній віцепрезидент у твітері.

The impact of the Russian invasion on these families is heartbreaking and the need for support is great. We encourage everyone to pray and contribute to @SamaritansPurse and other relief organizations today. Let’s stand together as one with the people of Ukraine. pic.twitter.com/vWFtiQHMVg

— Mike Pence (@Mike_Pence) March 10, 2022