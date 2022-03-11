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Колишній віцепрезидент США Пенс поспілкувався з українськими біженцями на польському кордоні

11/03/2022 19:58

Колишній віцепрезидент США (за президента Трампа) Майк Пенс відвідав пункт перетину Корчова-Краковець на українсько-польському кордоні й зустрівся з вимушеними переселенцями з України.

Про поїздку американського політика, яка відбулася в четвер, 10 березня, повідомляє CNN.

Зазначається, що візит Пенса та його дружини Карен організувала благодійна організація християн-євангелістів Samaritan’s Purse (“Сумка самаритянина”).

“Вплив російського вторгнення на ці сім’ї розбиває серце. Вони дуже потребують підтримки. Закликаємо всіх молитися і робити пожертви на Samaritan’s Purse та інші благодійні організації. Усі як один, станьмо разом з народом України”, – написав колишній віцепрезидент у твітері.

Пенс заїхав на кордон з Україною після свого візиту в Ізраїль.

Ексвіцепрезидент днями виступив проти російського вторгнення і рішуче засудив імовірних “апологетів” президента РФ Володимира Путіна у власній Республіканській партії США.

“У цій партії немає місця для симпатиків Путіна. Є місце лише для поборників свободи”, – наголосив тоді Пенс.

До слова, буквально за кілька днів до того його колишній “шеф” Дональд Трамп назвав Путіна “геніальним” і “кмітливим”.

Як зауважує CNN, Майк Пенс уже поступово готується до участі у виборах президента США 2024 року.

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