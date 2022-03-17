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ЗСУ ліквідували російського полковника ВДВ Сухарьова

17/03/2022 21:29

Українські військові під час бою ліквідували командира полку Повітряно-десантних військ РФ (ВДВ) із Костроми полковника Сергія Сухарьова.

Про це ввечері в четвер, 17 березня, повідомив у телеграмі офіцер Збройних сил України, військовий блогер Анатолій Штефан.

Разом із Сухарьовим у так званих росЗМІ визнали загибель ще чотирьох військових ВДВ. Ідеться про капітана Олексія Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Олександра Лімонова й сержанта Сергія Лєбєдєва.

331-й гвардійський парашутно-десантний полк, яким командував Сухарьов, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.

Командувати полком Сухарьов почав у 2021 році.

Як відомо, Повітряно-десантні війська є окремим родом військ у складі збройних сил РФ і вважаються “елітними” бійцями.

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