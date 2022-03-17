ЗСУ ліквідували російського полковника ВДВ Сухарьова

Українські військові під час бою ліквідували командира полку Повітряно-десантних військ РФ (ВДВ) із Костроми полковника Сергія Сухарьова.
Про це ввечері в четвер, 17 березня, повідомив у телеграмі офіцер Збройних сил України, військовий блогер Анатолій Штефан.
Разом із Сухарьовим у так званих росЗМІ визнали загибель ще чотирьох військових ВДВ. Ідеться про капітана Олексія Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Олександра Лімонова й сержанта Сергія Лєбєдєва.
331-й гвардійський парашутно-десантний полк, яким командував Сухарьов, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.
Командувати полком Сухарьов почав у 2021 році.
Як відомо, Повітряно-десантні війська є окремим родом військ у складі збройних сил РФ і вважаються “елітними” бійцями.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!