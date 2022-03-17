Росіяни шукають “українські патрони”, щоб прострелити собі ноги й потрапити у госпіталь

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Солдати російської окупаційної армії спеціально шукають «українські патрони», щоби прострелити собі ноги та потрапити до госпіталя.

Про це йдеться у новій перехопленій розмові російського окупанта з матір’ю, повідомляє пресцентр Служби безпеки України у четвер, 17 березня.

“Я тобі по-секрету скажу… ми хотіли патронами 7.62, українськими, короче, одне одному ноги прострелити й повернутися у госпіталь в Будьонновськ…”, — ділиться з матір’ю солдат РФ.

У СБУ пишуть, що окупанти вже не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання — вижити: «Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.

Також у перехопленій розмові окупант розповів, що залишки його бригади дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними: «У нас 120 людей відправили назад з бригади в госпіталь з пораненнями… ще біля 320 людей поранених і 350 людей — груз 200».

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