Президент нагородив 130 бійців НГУ, Нацполіції, ДПСУ й ДСНС

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами України бійців сил оборони, які відбивають повномасштабну російську агресію.
В указі №144/2022 орденів та медалей удостоєні 130 осіб, із них 46 – посмертно. Це представники Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
КАРАСЯ Євгена Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
САВЧУКА Михайла Михайловича (посмертно) — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ОРЛОВА Олександра Олександровича (посмертно) — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БОГДАШКИНА Артура Володимировича — молодшого лейтенанта
ГОРОБЦЯ Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата
ГРІДЧИНА Максима Валерійовича (посмертно) — підполковника
ДЗЮБУ Романа Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ЄРМОЛЕНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
КАРПЕНКА Кирила Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧИНА Олега Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
КОНЕТА Василя Івановича (посмертно) — солдата
КОНОНЕНКА Дмитра Павловича — солдата
КУГУКА Євгена Івановича (посмертно) — підполковника
ЛІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
МАЖУГІНА Дениса Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
МАРЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
МАТВЄЄВА Євгена Євгеновича (посмертно) — сержанта
МИКИТЮКА Михайла Ярославовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МИРОШНИЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
МОВЧАНА Миколу Вікторовича (посмертно) — головного сержанта
МОЛЧАНОВА Владислава Володимировича (посмертно) — солдата
НЕВГАСИМОВА Дмитрія Олександровича — капітана
ОБИВЗЕНКА Максима Ігоровича (посмертно) — сержанта
ПАРФЬОНОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ПЕЧЕРСЬКОГО Віктора Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта
РИХЛОВА Романа Євгеновича (посмертно) — солдата
РУДНИЦЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта
САВЕЛЬЄВА Артура Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
САКОВИЧА Володимира Олеговича (посмертно) — старшого сержанта
СИДОРЕНКА Івана Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта
СИДОРЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
СНЄЖКА Олексія Юрійовича (посмертно) — підполковника
ТОЛМАСОВА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ТРУДОВА Дениса Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ФІЛІМОНОВА Ігоря Олеговича — сержанта
ХАРДІНА Вадима Володимировича — молодшого сержанта
ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколу Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЧУЙКА Степана Степановича (посмертно) — сержанта
ШАПОВАЛОВА Анатолія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ШЕХОВЦОВА Олександра Васильовича (посмертно) — лейтенанта
ЮНГЄ Жана Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АКСЬОНОВА Віталія Володимировича — солдата
АНАНЄНКА Вадима Федоровича — сержанта
БІДНЕНКА Максима Олександровича — підполковника
БОКОВА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
ВЕЛИЧКА Григорія Миколайовича — сержанта
ВОЙТЕНКА Антона Анатолійовича — сержанта
ВОЛОБУЄВА Андрія Григоровича — старшого солдата
ВУСА Ігоря Олександровича — майора
ГАЛЬЦЕВА Костянтина Сергійовича — штаб-сержанта
ГОЛУБЄВА Олексія Юрійовича — солдата
ЗАФТОНОВА Миколу Валерійовича — солдата
КІСІЛЯ Віктора Вікторовича — старшого солдата
КОРОТКЕВИЧА Максима Олександровича — старшого солдата
КОСМІНА Максима Віталійовича — старшого лейтенанта
КРИЛОВА Сергія Романовича — солдата
КУЧИНА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта
МАКЄЄВА Ігоря Вікторовича — майора
МАСЛІЯ Олександра Анатолійовича — капітана
МАТІЯША Андрія Миколайовича — старшого солдата
МЄЛЬКОВА Володимира Сергійовича — старшого сержанта
МУСІЄНКА Валентина Петровича — солдата
НАБОЙЩИКОВА Павла Олександровича — старшого солдата
НАТОЧІЯ Сергія Сергійовича — старшого солдата
ОНИЩЕНКА Олександра Петровича — капітана
ПОНОМАРЕНКА Євгенія Юрійовича — старшого солдата
РАХУБОВСЬКОГО Сергія Михайловича — майора
РУДНИЦЬКОГО Анатолія Францовича — старшого солдата
РЯЗАНЦЕВУ Марину Борисівну — старшого лейтенанта медичної служби
СЕМЕНЕНКА Євгена Олеговича — капітана
СИДОРЕНКА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
СТЕЖКУ Юрія Сергійовича — головного сержанта
СТРЄЛЬНІКОВА Ярослава Сергійовича — старшого солдата
ХОАНГА Рустама Тханговича — головного сержанта
ХОДИКІНА Давида Георгійовича — солдата
ШАДУРУ Максима Вікторовича — старшого лейтенанта
ШЕХОВЦОВА Олега Валерійовича — старшого лейтенанта
ШУТКА Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта
ЮРЧЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
у Національній поліції України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ІСАЄВА Вадима Анатолійовича (посмертно) — рядового поліції
ПОДАРУЄВА Ігоря Олексійовича (посмертно) — майора поліції
ПОНОМАРЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта поліції
ТАРУСИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта поліції
ТАХТАДЖИЄВА Федора Анатолійовича (посмертно) — майора поліції
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВДІЙЧУКА Олександра Анатолійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
БОРОДАЯ Юрія Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ГОРДІЄНКА Тараса Володимировича — полковника служби цивільного захисту
ДАРАГАНА Віктора Олександровича — полковника служби цивільного захисту
ДЕНИСЮКА Юрія Олександровича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ДЯГІЛЄВА Андрія Васильовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЖАВРУКА Павла Сергійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
ЗАБАРИЛА Олександра Сергійовича — капітана служби цивільного захисту
ЗАДЕРЕЙКА Артема Вячеславовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
ЗУБЧЕНКА Олексія Миколайовича — старшину служби цивільного захисту
КОЖЕМЯКІНА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
КРАВЧЕНКА Дениса Олександровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
КРАВЧУКА Андрія Івановича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
КРАВЧУКА Олександра Леонідовича — сержанта служби цивільного захисту
КРАЧКА Сергія Михайловича — сержанта служби цивільного захисту
КРИВКА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту
КУРИЛЕНКА Сергія Миколайовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЛУЦЕНКА Віталія Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту
МАЛІШЕВСЬКОГО Олега Михайловича — майора служби цивільного захисту
МАРИЦЯ Івана Петровича — майора служби цивільного захисту
НАРУБАЛЮКА Михайла Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
НЕСТЕРЕНКА Олександра Костянтиновича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ОВЧАРУКА Ігоря Васильовича — підполковника служби цивільного захисту
ПАЛАМАРЧУКА Тараса Валерійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ПИРОГОВСЬКОГО Дениса Павловича — сержанта служби цивільного захисту
ПОГОРІЛОГО Дмитра Івановича — прапорщика служби цивільного захисту
ПЯТНИЦЬКОГО Євгенія Петровича — сержанта служби цивільного захисту
РОМАНЕНКА Олексія Сергійовича — капітана служби цивільного захисту
РУДЕНКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
СИДОРОВА Віталія Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
СЛЮСАРЯ Олександра Сергійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту
СМОЛИНЦЯ Івана Вікторовича — майора служби цивільного захисту
СУХОНОСА Володимира Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ХРИНИКА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
ШАХОВА Віталія Олександровича — майора служби цивільного захисту
ЯКИМЧУКА Дмитра Михайловича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГАХА Романа Васильовича (посмертно) — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВЛАСЕНКА Віталія Миколайовича (посмертно) — підполковника
ВОЛОЧІЯ Івана Миколайовича (посмертно) — капітана
ГАВРИКА Андрія Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ГАЛИЦЬКОГО Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ГРЕЧЕНЮКА Тараса Миколайовича (посмертно) — сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ТОВСТУХУ Євгена Валерійовича — лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
КОЗЛОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — підполковника
САВЧЕНКА Віталія Миколайовича — майора
ТАРАНЦЯ Максима Анатолійовича — полковника
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