Президент нагородив 130 бійців НГУ, Нацполіції, ДПСУ й ДСНС

Ордени "За мужність". Фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами України бійців сил оборони, які відбивають повномасштабну російську агресію.

В указі №144/2022 орденів та медалей удостоєні 130 осіб, із них 46 – посмертно. Це представники Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

КАРАСЯ Євгена Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта

САВЧУКА Михайла Михайловича (посмертно) — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ОРЛОВА Олександра Олександровича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БОГДАШКИНА Артура Володимировича — молодшого лейтенанта

ГОРОБЦЯ Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата

ГРІДЧИНА Максима Валерійовича (посмертно) — підполковника

ДЗЮБУ Романа Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ЄРМОЛЕНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

КАРПЕНКА Кирила Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЬЧИНА Олега Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

КОНЕТА Василя Івановича (посмертно) — солдата

КОНОНЕНКА Дмитра Павловича — солдата

КУГУКА Євгена Івановича (посмертно) — підполковника

ЛІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

МАЖУГІНА Дениса Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

МАРЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

МАТВЄЄВА Євгена Євгеновича (посмертно) — сержанта

МИКИТЮКА Михайла Ярославовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МИРОШНИЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

МОВЧАНА Миколу Вікторовича (посмертно) — головного сержанта

МОЛЧАНОВА Владислава Володимировича (посмертно) — солдата

НЕВГАСИМОВА Дмитрія Олександровича — капітана

ОБИВЗЕНКА Максима Ігоровича (посмертно) — сержанта

ПАРФЬОНОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПЕЧЕРСЬКОГО Віктора Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта

РИХЛОВА Романа Євгеновича (посмертно) — солдата

РУДНИЦЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта

САВЕЛЬЄВА Артура Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

САКОВИЧА Володимира Олеговича (посмертно) — старшого сержанта

СИДОРЕНКА Івана Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта

СИДОРЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

СНЄЖКА Олексія Юрійовича (посмертно) — підполковника

ТОЛМАСОВА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ТРУДОВА Дениса Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ФІЛІМОНОВА Ігоря Олеговича — сержанта

ХАРДІНА Вадима Володимировича — молодшого сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколу Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧУЙКА Степана Степановича (посмертно) — сержанта

ШАПОВАЛОВА Анатолія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ШЕХОВЦОВА Олександра Васильовича (посмертно) — лейтенанта

ЮНГЄ Жана Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АКСЬОНОВА Віталія Володимировича — солдата

АНАНЄНКА Вадима Федоровича — сержанта

БІДНЕНКА Максима Олександровича — підполковника

БОКОВА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

ВЕЛИЧКА Григорія Миколайовича — сержанта

ВОЙТЕНКА Антона Анатолійовича — сержанта

ВОЛОБУЄВА Андрія Григоровича — старшого солдата

ВУСА Ігоря Олександровича — майора

ГАЛЬЦЕВА Костянтина Сергійовича — штаб-сержанта

ГОЛУБЄВА Олексія Юрійовича — солдата

ЗАФТОНОВА Миколу Валерійовича — солдата

КІСІЛЯ Віктора Вікторовича — старшого солдата

КОРОТКЕВИЧА Максима Олександровича — старшого солдата

КОСМІНА Максима Віталійовича — старшого лейтенанта

КРИЛОВА Сергія Романовича — солдата

КУЧИНА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта

МАКЄЄВА Ігоря Вікторовича — майора

МАСЛІЯ Олександра Анатолійовича — капітана

МАТІЯША Андрія Миколайовича — старшого солдата

МЄЛЬКОВА Володимира Сергійовича — старшого сержанта

МУСІЄНКА Валентина Петровича — солдата

НАБОЙЩИКОВА Павла Олександровича — старшого солдата

НАТОЧІЯ Сергія Сергійовича — старшого солдата

ОНИЩЕНКА Олександра Петровича — капітана

ПОНОМАРЕНКА Євгенія Юрійовича — старшого солдата

РАХУБОВСЬКОГО Сергія Михайловича — майора

РУДНИЦЬКОГО Анатолія Францовича — старшого солдата

РЯЗАНЦЕВУ Марину Борисівну — старшого лейтенанта медичної служби

СЕМЕНЕНКА Євгена Олеговича — капітана

СИДОРЕНКА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

СТЕЖКУ Юрія Сергійовича — головного сержанта

СТРЄЛЬНІКОВА Ярослава Сергійовича — старшого солдата

ХОАНГА Рустама Тханговича — головного сержанта

ХОДИКІНА Давида Георгійовича — солдата

ШАДУРУ Максима Вікторовича — старшого лейтенанта

ШЕХОВЦОВА Олега Валерійовича — старшого лейтенанта

ШУТКА Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта

ЮРЧЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

у Національній поліції України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ІСАЄВА Вадима Анатолійовича (посмертно) — рядового поліції

ПОДАРУЄВА Ігоря Олексійовича (посмертно) — майора поліції

ПОНОМАРЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта поліції

ТАРУСИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта поліції

ТАХТАДЖИЄВА Федора Анатолійовича (посмертно) — майора поліції

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВДІЙЧУКА Олександра Анатолійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

БОРОДАЯ Юрія Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ГОРДІЄНКА Тараса Володимировича — полковника служби цивільного захисту

ДАРАГАНА Віктора Олександровича — полковника служби цивільного захисту

ДЕНИСЮКА Юрія Олександровича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ДЯГІЛЄВА Андрія Васильовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЖАВРУКА Павла Сергійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

ЗАБАРИЛА Олександра Сергійовича — капітана служби цивільного захисту

ЗАДЕРЕЙКА Артема Вячеславовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

ЗУБЧЕНКА Олексія Миколайовича — старшину служби цивільного захисту

КОЖЕМЯКІНА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

КРАВЧЕНКА Дениса Олександровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

КРАВЧУКА Андрія Івановича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

КРАВЧУКА Олександра Леонідовича — сержанта служби цивільного захисту

КРАЧКА Сергія Михайловича — сержанта служби цивільного захисту

КРИВКА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

КУРИЛЕНКА Сергія Миколайовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЛУЦЕНКА Віталія Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

МАЛІШЕВСЬКОГО Олега Михайловича — майора служби цивільного захисту

МАРИЦЯ Івана Петровича — майора служби цивільного захисту

НАРУБАЛЮКА Михайла Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

НЕСТЕРЕНКА Олександра Костянтиновича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ОВЧАРУКА Ігоря Васильовича — підполковника служби цивільного захисту

ПАЛАМАРЧУКА Тараса Валерійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ПИРОГОВСЬКОГО Дениса Павловича — сержанта служби цивільного захисту

ПОГОРІЛОГО Дмитра Івановича — прапорщика служби цивільного захисту

ПЯТНИЦЬКОГО Євгенія Петровича — сержанта служби цивільного захисту

РОМАНЕНКА Олексія Сергійовича — капітана служби цивільного захисту

РУДЕНКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

СИДОРОВА Віталія Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

СЛЮСАРЯ Олександра Сергійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

СМОЛИНЦЯ Івана Вікторовича — майора служби цивільного захисту

СУХОНОСА Володимира Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ХРИНИКА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

ШАХОВА Віталія Олександровича — майора служби цивільного захисту

ЯКИМЧУКА Дмитра Михайловича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГАХА Романа Васильовича (посмертно) — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВЛАСЕНКА Віталія Миколайовича (посмертно) — підполковника

ВОЛОЧІЯ Івана Миколайовича (посмертно) — капітана

ГАВРИКА Андрія Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ГАЛИЦЬКОГО Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ГРЕЧЕНЮКА Тараса Миколайовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ТОВСТУХУ Євгена Валерійовича — лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КОЗЛОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — підполковника

САВЧЕНКА Віталія Миколайовича — майора

ТАРАНЦЯ Максима Анатолійовича — полковника

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