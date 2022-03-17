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Канада заблокувала мовлення пропагандистського Russia Today

17/03/2022 12:55

У Канаді з ініціативи уряду заборонили мовлення пропагандистського російського телеканалу RT (Russia Today).

Про це повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

“Ми не можемо дозволити, щоб брехня та дезінформація про російське вторгнення в Україну і далі поширювалися в Канаді. Тому ми попросили регулятора CRTC (Комісію з радіомовлення і телекомунікацій Канади) переглянути присутність Russia Today у канадському ефірі. Нині, як зробили і багато наших союзників, регулятор заборонив його”, – написав Трюдо.

Одночасно регулятор заявив, що усуває RT та франкомовний RT France зі списку дозволених для розповсюдження у каналі, зазначивши, що зміст програм RT не відповідає стандартам і критеріям, визначеним законодавством країни.

“CRTC також занепокоєна тим, що це продукт з іноземної держави, яка намагається підірвати суверенітет іншої країни, принижувати канадійців певного етнічного походження і підривати демократичні інституції у Канаді”, – заявив регулятор. Подальша транляція вважатиметься незаконною.

Як зазначає CBC, декілька компаній припинили випускати телеканал в ефір ще у лютому.

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