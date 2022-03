Канада заблокувала мовлення пропагандистського Russia Today

У Канаді з ініціативи уряду заборонили мовлення пропагандистського російського телеканалу RT (Russia Today).

Про це повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

“Ми не можемо дозволити, щоб брехня та дезінформація про російське вторгнення в Україну і далі поширювалися в Канаді. Тому ми попросили регулятора CRTC (Комісію з радіомовлення і телекомунікацій Канади) переглянути присутність Russia Today у канадському ефірі. Нині, як зробили і багато наших союзників, регулятор заборонив його”, – написав Трюдо.

We cannot allow falsehoods and disinformation about Russia’s invasion of Ukraine to continue spreading in Canada. That’s why we asked the CRTC to review Russia Today’s presence on Canadian airwaves. Today, in a move consistent with what many allies are doing, they banned it.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 17, 2022