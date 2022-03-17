Донецька область: бої тривають, пекло теж. ВІДЕО

Авдіївка, Донеччина, зона ООС.
Населені пункти під час та після боїв, наслідки обстрілів з боку російських окупантів: зруйнована церква, школа, житлові будинки.
Привіт рідним від бійців ДШВ ЗС України.
Відео зняли й надали: Стас Кухарчук, Сергій Дубінін
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!