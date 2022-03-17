Прикордонники впіймали чоловіків, котрі на гумових човнах тікали в Молдову від призову

Фото: ДБР

16 березня працівники ДБР спільно з прикордонниками та Нацполіцією виявили двох українських громадян, які намагались незаконно переправитись до Молдови на гумовому човні. Таким чином вони хотіли уникнути законного призову на військову службу.

Про це в четвер, 17 березня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Чоловіки звернулись до громадянина Молдови, який мав переправити їх через Дністер. Останній оцінив свої послуги у 14 тисяч доларів США. Громадянина Молдови затримано, а кошти вилучено”, – йдеться в повідомленні.

Стосовно українців складено адміністративні протоколи. Після після завершення досудових дій їх буде передано Могилів-Подільський РТЦК та СП для забезпечення призову на військову службу.

Слідчими ДБР розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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