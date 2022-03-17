“Це війна Путіна”: Шольц вважає неприпустимими образи і напади на росіян

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян, адже за війну в Україні, за його словами, відповідальний тільки президент Володимир Путін.

Про це лідер ФРН написав у твіттері ввечері в четвер, 17 березня.

“Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це”, – заявив канцлер Німеччини.

Ich möchte mich ausdrücklich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedanken. Ihre überwältigende Solidarität, ihr unermüdlicher Einsatz tragen dazu bei, dass wir den Menschen, die vor dem furchtbaren Krieg in der Ukraine fliehen, helfen können. (2/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 17, 2022

В окремому твіті Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.

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