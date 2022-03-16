На відновлення України після війни потрібно щонайменше $565 млрд, – Шмигаль

Згідно з попередніми розрахунками, для відновлення України після війни з Росією потрібні $565 мільярдів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із главами урядів Польщі, Словенії та Чехії, а також віцепрем’єр-міністром Польщі, повідомляє “Укрінформ” уночі в середу, 16 березня.
“Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів США. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоби відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів”, – сказав глава уряду.
Він наголосив, що Кабмін буде працювати над тим, щоби кошти та майно Росії за кордоном були заарештовані.
“Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану”, – зазначив Шмигаль.
Водночас він поінформував, що в уряді створена та вже працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.
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