У Чернігові рашисти обстріляли чергу за хлібом – щонайменше 10 загиблих. ВІДЕО

У Чернігові в одному зі спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі по хліб.

Як інформує кореспондент “Суспільного” з місця події, обстріл стався 16 березня близько 10-ї ранку. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних мешканців.

“Суспільне” нагадує, що від початку російського вторгнення на Чернігівщині обласна прокуратура порушила як мінімум 200 кримінальних справ, які можна кваліфікувати як військові злочини військ РФ.

Зокрема, 15 березня на Бахмаччині окупанти обстріляли працівників агрофірми, які їхали на роботу: одна людина загинула, чотири – отримали трави.

14 березня в Мохнатині, що під Черніговом, російські військові обстріляли підлітків, які йшли селом: загинули 17-річні брати-близнюки та 19-річний хлопець.

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