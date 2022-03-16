ППО Чернігова збила ще один бомбардувальник рашистів

Оборонці Чернігова збили ще один російський двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це вранці в середу, 16 березня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Зранку окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними, і Збройні сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак!

Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК «Північ» влучно згорнули його «роботу». Пілоти десантувались, тривають пошуки”, – сказано в повідомленні.

Це другий ворожий літак, збитий силами ОК “Північ” з початку доби.

О 10:30 оперативне командування повідомляло: “Вночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала”.

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