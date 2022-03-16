На півдні України знищили два російських Су-30

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Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування “Південь” знищив два російських винищувачі Су-30СМ.

Про це вранці у середу, 16 березня, інформує пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України.

“Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування “Південь” обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море”, – йдеться в повідомленні.

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