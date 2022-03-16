Росіяни завдали ракетного удару по телевежі у Вінниці

Вранці російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа. Дані щодо постраждалих уточнюють.
Про це в середу, 16 березня, інформує голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.
Близько 4 ранку в місті пролунали два вибухи з інтервалом в хвилину.
“Ніч у Вінниці була неспокійною. Внаслідок обстрілу був пошкоджений об’єкт. Жертв нема”, – сказав він.
Пізніше у пресслужбі Держспецзв’язку все ж уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну “РРТ”, який входить до сфери управління цього держоргану в Вінниці.
Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.
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