Росіяни завдали ракетного удару по телевежі у Вінниці

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Вранці російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа. Дані щодо постраждалих уточнюють.

Про це в середу, 16 березня, інформує голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.

Близько 4 ранку в місті пролунали два вибухи з інтервалом в хвилину.

Через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у Вінниці та навколишніх громадах.

“Ніч у Вінниці була неспокійною. Внаслідок обстрілу був пошкоджений об’єкт. Жертв нема”, – сказав він.

Пізніше у пресслужбі Держспецзв’язку все ж уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну “РРТ”, який входить до сфери управління цього держоргану в Вінниці.

Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

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