Кількість загиблих унаслідок удару окупантів по телевежі під Рівним зросла

Фото: пресслужба ДСНС

Кількість загиблих у результаті ракетного удару Російської Федерації по телевежі біля міста Рівне зросла до 19 людей.

Як передає “Українська правда”, про це вранці у вівторок, 15 березня, повідомив керівник Рівненської обласної воєнної адміністрації Віталій Коваль.

“На жаль, маю проінформувати, що кількість жертв збільшилась. Станом на 8:30 ранку ми маємо 19 загиблих і 9 постраждалих”, – сказав він.

За словами голови Рівненської ОВА, ці дані можуть бути не остаточними, адже операція з розбору завалів ще триває.

Нагадаємо, 14 березня близько 5:20 ранку російські окупанти завдали удару по телевізійній вежі у селі Антопіль біля Рівного.

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