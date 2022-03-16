Сенат США одностайно ухвалив резолюцію із закликом розслідувати воєнні злочини Путіна

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.

Про це з посиланням на Reuters та AP пише “Українська правда“.

Агенція Reuters наголошує, що це “рідкісний прояв єдності у глибоко розділеному Конгресі”. Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер зазначив, що “всі ми в цій залі об’єдналися, демократи й республіканці, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу“.

У резолюції зазначається, що Сенат рішуче засуджує “насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності”, скоєні російськими збройними силами під керівництвом Путіна.

Сенатори також закликають міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників щодо можливих воєнних злочинів в Україні.

Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем.

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