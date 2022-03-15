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Російські безпілотники вже на території країн НАТО, – ПС ЗСУ

15/03/2022 00:19

За добу 14 березня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України “відмінусувала” ще чотири вертольоти й один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога з українського винищувача.

Про це ввечері в понеділок повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

“Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25”, – розповів також речник командування ПС Юрій Ігнат.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ наголошують на факті, що “безпілотники окупантів уже на території країн НАТО”.

“Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу “Форпост”.
Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.

Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БПЛА типу “Орлан-10″, що є на озброєнні збройних сил Росії.

Як бачимо, окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряний простір країн-членів НАТО!” – заявили в ПС ЗСУ.

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