На Луганщині через обстріли окупантів 36 населених пунктів – без світла і 30 – без газу

У Луганській області через обстріли російських загарбників 30 населених пунктів залишаються без нормального газопостачання та 36 – без енергопостачання.
Про це вранці у вівторок,15 березня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Внаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи різних діаметрів та різного тиску або закрито засувки на виході з ГРС. Без газопостачання 23 населених пунктів повністю та сім частково, загалом близько 35 000 абонентів. Станом на 09:00 15 березня року знеструмлено 36 населених пунктів, з них 22 повністю, 14 частково. 97 834 споживачів перебуває без електроенергії, відключено 599 трансформаторних підстанцій”, – написав він.
Гайдай зазначив, що у місті Сєвєродонецьк відключено 180 багатоквартирних будинків через пошкодження котельної КП “Сєвєродонецьктеплокомуненерго”.
Також надходять повідомлення щодо поривів внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків, послугу з централізованого теплопостачання яким надає АТ “Сєвєродонецька ТЕЦ”.
У місті Лисичанськ у зв’язку з відсутністю електро-, водопостачання призупинено роботу 11 котелень КП “Лисичанськтепломережа”.
Голова ОВА констатував, що також у населених пунктах пошкоджено водопостачання.
Частково обмежено подачу води на міста Попасна та Золоте. Повністю відсутнє водопостачання у с. Нижнє, Нижнє-1, Новотошківка – 2180 абонентів у зв’язку з бойовими діями та знеструмленням Світличанського департаменту КП “ПРВ”.
Також через обстріли без водопостачання місто Попасна – це 9000 абонентів, с. Карбоніт відсутність електропостачання та наявність витоків без води 5599 абонентів, підсумував Гайдай.
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