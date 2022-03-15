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Через 10 днів у Росії закінчаться можливості вести активну війну, Україна має вистояти, – екскомандувач сил США в Європі

15/03/2022 00:44

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що у Росії за 10 днів вичерпаються можливості провадити активні бойові дії в Україні.

Про це він заявив в ефірі американського телеканалу MSNBC, пише “Українська правда“.

“Росія перейшла до війни на виснаження, як-то бомбардування по містах, вбиваючи мирних людей на дорогах.

Їм бракує трьох ключових речей: часу, особового складу і, я вважаю, у них закінчуються боєприпаси“, – зазначив Ходжес.

“За умови, що ми, Захід, не тільки продовжимо, але й посилимо наше постачання для українських сил, щоб вони мали змогу знищувати російську артилерію, армію й відбивати ракетні удари, – через 10 днів росіяни перетнуть точку неповернення, коли вони більше не зможуть вести активні бойові дії в цій війні.

Насправді, почасти тут кожен діє наввипередки, Тобто, українцям треба зуміти вистояти до моменту, коли в Росії закінчаться можливості“, – вважає генерал.

Колишній командувач армії США в Європі має на увазі, що в ході ведення війни є момент “кульмінації” (англійською culmination point), до якого збройним силам потрібно досягти всіх стратегічних завдань і цілей.

Після цього будь-які дії, маневри та витрати будуть марними, бо не приноситимуть більшої користі, ніж передбачалось отримати за вкладені ресурси та кошти.

Якщо російській армії не вдасться досягти своїх запланованих цілей у проміжку наступних 10 днів, то, на думку Годжеса, будь-які подальші дії будуть надзвичайно збитковими й означатимуть фактичну поразку Росії.

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