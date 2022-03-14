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Маріуполь у вогні: в мережі показали, як виглядає з неба атаковане Росією приморське місто. ВІДЕО

14/03/2022 13:34

Полк “Азов” і 36-та бригада морської піхоти показали, як виглядає з неба атакований російською авіацією Маріуполь на Донеччині.

Відео опублікували у понеділок, 14 березня.

“У вогні, диму та руйнуваннях. Так сьогодні виглядає Маріуполь з неба. Саме з цього весняного, відкритого для ворога неба цілодобово летять авіабомби на колись красиве приморське місто.
Зупинити ворожих пілотів може тільки смерть. Бо вони знають, що нищать цивільних і продовжують це робити”, – йдеться в повідомленні.

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