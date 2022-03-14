Маріуполь у вогні: в мережі показали, як виглядає з неба атаковане Росією приморське місто. ВІДЕО

Полк “Азов” і 36-та бригада морської піхоти показали, як виглядає з неба атакований російською авіацією Маріуполь на Донеччині.
Відео опублікували у понеділок, 14 березня.
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