З початку війни Росія вбила 79 українських дітей, – ОГП

За 16 днів великої війни Росії проти України загинули 79 дітей, поранено майже 100 дітей.
Про це вранці 12 березня повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях.
Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.
Також в Україні російськими окупантами зруйновано більше ніж 280 навчальних закладів, дев’ять із них знищено повністю, підрахували в ОГП.
У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ.
У прокуратурі закликають: “Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте і надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua“.
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