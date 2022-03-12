З початку війни Росія вбила 79 українських дітей, – ОГП

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За 16 днів великої війни Росії проти України загинули 79 дітей, поранено майже 100 дітей.

Про це вранці 12 березня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях.

Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Також в Україні російськими окупантами зруйновано більше ніж 280 навчальних закладів, дев’ять із них знищено повністю, підрахували в ОГП.

У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ.

У прокуратурі закликають: “Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте і надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua“.

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