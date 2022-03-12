Дуже їх багато: уряд створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими росіянами

Російські полонені. Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Через велику кількість полонених росіян уряд України створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як передає “Новинарня“, про це в нічному зверненні 12 березня заявив президент Володимир Зеленський.

“Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні (11 березня – “Н”) Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими”, – сказав глава держави.

“Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями”, – додав Зеленський.

За його словами, кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб.

“12 тисяч! Кількість поранених окупантів – у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому”, – заявив Зеленський.

Окремо він звернувся до російських солдатських матерів, особливо – строковиків (рос. мовою): “Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови. Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з’являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть надіслати воювати проти України, дійте негайно. Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон”.

“Україна ніколи не хотіла цієї жахливої війни. І не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться”, – додав Зеленський.

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