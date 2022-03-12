Над Черкащиною збили ворожу ракету

Ілюстративне фото

Над територією Черкаської області ввечері 11 березня було збито ворожу ракету.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.

“Уламки ракети впали на подвір’я, пошкодивши будинок і кілька авто. Але потерпілих серед населення немає завдяки своєчасному оповіщенню та злагодженій реакції громади”, – йдеться в повідомленні.

Голова Черкаської ОДА наполегливо просить не розміщувати в соцмережах та ЗМІ фото та відео пошкоджень та інших наслідків війни з подробицями, щоби ворог не міг корегувати свої дії.

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