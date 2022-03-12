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Чернігів залишився без електрики, газу, води й опалення

12/03/2022 10:52

Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.

Про це вранці в суботу, 12 березня, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації.

“Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю “Україна”. Готелю більше немає, але Україна є”, – сказав очільник області.

Чаус показав зруйнований готель “Україна”, який був однією з візитівок Чернігова.

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