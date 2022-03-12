У бою за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го розвідбату морпіхів Антон Гевак

Антон Гевак "Перун"

У битві з російськими окупантами за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ старший лейтенант Антон Гевак.

Про загибель командира через кілька днів повідомила його підлегла в підрозділі Ярина Чорногуз.

“5 березня 2022 року в бою з танковою колоною російських окупантів на напрямку Маріуполя загинув від кулі мій командир взводу. Перед тим підбивши з NLAW танк противника. Антон Гевак. “Перун”. 27 років”, – розповіла Яра.

“В армії з 18 років. З 2012-го. Пройшов шлях від солдата-строковика до старшого лейтенанта. У 2014-му був на контракті розвідником у 8-му полку ССО”, – написала Чорногуз.

Гевак навчався в Одеській військовій академії.

“Справжній бойовий офіцер розвідки, сміливий, сильний, досконалий у військовій справі, кращий. Творчий, грав на гітарі, складав пісні про війну, мав дуже красивий голос. Не боявся смерті, відчував свою долю і приймав її. Казав, що якщо вмирати, то хоче тільки в бою з ворогом. Аж страшно, наскільки дотримався слова.

Людина, яку я дуже любила. Людина дивовижної свободи і волі. Такий він справжній був, такий достойний у всьому, що мені не вірилося, що такі люди можуть існувати. Скільки підтримував мене, рятував мене, витягував з самісінького дна, поважав як жінку-бійця, брав на бойові завдання, довіряв – важко все це написати кількома реченнями. Вісім місяців ротації пліч-о-пліч на одному ВОПі напередодні війни та з її початком”, – ідеться в дописі Ярини.

“Як же я хотіла, аби ти лишився живим. Але такі як ти, на жаль, завжди йдуть першими. Ще зустрінемося. Живи вічно. Навіки обіймаю тебе. Слава тобі”, – написала військова, подякувавши командирові за все.

“Якщо хочете уявити воїна ЗСУ, морської піхоти, який без краплі страху за своє життя, воював за вашу можливість жити в своїх домівках без окупації – уявіть його. Його можна назвати без вагань героєм цієї війни”, – додала Ярина.

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