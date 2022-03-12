Home / Війна / У бою за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го розвідбату морпіхів Антон Гевак

У бою за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го розвідбату морпіхів Антон Гевак

12/03/2022 00:25

У битві з російськими окупантами за Маріуполь героїчно загинув командир взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ старший лейтенант Антон Гевак.

Про загибель командира через кілька днів повідомила його підлегла в підрозділі Ярина Чорногуз.

“5 березня 2022 року в бою з танковою колоною російських окупантів на напрямку Маріуполя загинув від кулі мій командир взводу. Перед тим підбивши з NLAW танк противника. Антон Гевак. “Перун”. 27 років”, – розповіла Яра.

“В армії з 18 років. З 2012-го. Пройшов шлях від солдата-строковика до старшого лейтенанта. У 2014-му був на контракті розвідником у 8-му полку ССО”, – написала Чорногуз.

Гевак навчався в Одеській військовій академії.

“Справжній бойовий офіцер розвідки, сміливий, сильний, досконалий у військовій справі, кращий. Творчий, грав на гітарі, складав пісні про війну, мав дуже красивий голос. Не боявся смерті, відчував свою долю і приймав її. Казав, що якщо вмирати, то хоче тільки в бою з ворогом. Аж страшно, наскільки дотримався слова.
Людина, яку я дуже любила. Людина дивовижної свободи і волі. Такий він справжній був, такий достойний у всьому, що мені не вірилося, що такі люди можуть існувати. Скільки підтримував мене, рятував мене, витягував з самісінького дна, поважав як жінку-бійця, брав на бойові завдання, довіряв – важко все це написати кількома реченнями. Вісім місяців ротації пліч-о-пліч на одному ВОПі напередодні війни та з її початком”, – ідеться в дописі Ярини.

Антон Гевак “Перун”

“Як же я хотіла, аби ти лишився живим. Але такі як ти, на жаль, завжди йдуть першими. Ще зустрінемося. Живи вічно. Навіки обіймаю тебе. Слава тобі”, – написала військова, подякувавши командирові за все.

“Якщо хочете уявити воїна ЗСУ, морської піхоти, який без краплі страху за своє життя, воював за вашу можливість жити в своїх домівках без окупації – уявіть його. Його можна назвати без вагань героєм цієї війни”, – додала Ярина.

Читайте також:
У Львівській області попрощалися з екіпажем Мі-24, котрий збили окупанти в бою на Київщині

Унікальних переглядів: 186
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У п’ятницю не спрацювали сім “зелених коридорів”

Російські війська 11 березня не дозволили здійснити евакуацію громадян з низки населених пунктів, попри попередні домовленості. Про це повідомила у вечірньому зверненні віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse