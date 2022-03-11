У Львівській області попрощалися з екіпажем Мі-24, котрий збили окупанти в бою на Київщині

У Львівській області попрощалися з екіпажем вертольота Мі-24 підполковником Олександром Мариняком і капітаном Іваном Беззубом. Офіцери загинули 8 березня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди” в п’ятницю, 11 березня.
“При виконанні польотного бойового завдання з відбиття збройної агресії російської федерації, загинув екіпаж вертольоту Мі-24 нашої бригади у складі: підполковник Мариняк Олександр Мирославович та капітан Беззуб Іван Романович”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог із засідки підступно обстріляв вертоліт в районі населеного пункту Кулажинці Броварського району Київської області.
В п’ятницю відбулося прощання з полеглими військовими.
“Сотні людей прийшли віддати останню шану та попрощатись із загиблими захисниками України. Чин поховання відбудеться завтра, 12 березня, о 11.00 у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста”, – додали в пресслужбі бригади.
Додамо, що 16-та окрема бригада армійської авіації «Броди» — з’єднання армійської авіації Сухопутних військ України. Бригада базується в м. Броди Львівської області.
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