Військові 128 огшбр ліквідували окупантів з Дагестана й Чечні: ДОКУМЕНТИ

У результаті одного з останніх зіткнень у зоні бойових дій бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили підрозділ росармії, що складався з військових із Дагестана й Чечні.
Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 11 березня.
Бригада також опублікувала документи кількох убитих ворогів, щоб їхні рідні могли побачити, яка доля чекає окупантів в Україні, й розповіли про це іншим прихильникам “русского міра”.
Згідно з довідковими матеріалами, військова частина 65384 дислокується в м.Шалі Чеченської республіки.
“Російські солдати з Чечні й Дагестана, що прийшли завоювати Україну, відправляться додому в “подарункових пакетах”, – резюмували в бригаді.
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