Військові 128 огшбр ліквідували окупантів з Дагестана й Чечні: ДОКУМЕНТИ

Фото: 128 бригада

У результаті одного з останніх зіткнень у зоні бойових дій бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили підрозділ росармії, що складався з військових із Дагестана й Чечні.

Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 11 березня.

Бригада також опублікувала документи кількох убитих ворогів, щоб їхні рідні могли побачити, яка доля чекає окупантів в Україні, й розповіли про це іншим прихильникам “русского міра”.

Садиров Несредин Сулейманович 15.07.1981 року народження, уродженець с.Коммуна Дербентського района Республіки Дагестан;

Курбанов Альберто Багадирович, 15.10.1982 року народження, уродженець с.Аглоби (аул) Дербентского района Республика Дагестан;

Третьяков Андрей Альбертович, заместитель командира взвода управления, командир отделения 1 гаубичной самоходно-артиллерийской батареи войсковой части 65384, гвардии сержант.

Згідно з довідковими матеріалами, військова частина 65384 дислокується в м.Шалі Чеченської республіки.

“Російські солдати з Чечні й Дагестана, що прийшли завоювати Україну, відправляться додому в “подарункових пакетах”, – резюмували в бригаді.

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