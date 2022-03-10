128-ма бригада розбила розвідпідрозділ “кавказців”. Половина знищена, частина – відступила

Фото: 128-ма бригада

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ звітує про розгромлений розвідувальний підрозділ російської армії.

“У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила”, – йдеться в повідомленні військової частини.

На місці зіткнення наші бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких:

шеврони «Россия»;

наліпки «Вооруженные силы России»;

банківські картки Сбербанка;

посвідчення солдата;

наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї.

Деякі з речей пошкоджені вогнем.

“Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов. Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований). Однак ця зброя ворогу не допомогла”, – резюмували в 128-й бригаді.

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