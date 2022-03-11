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У РФ людям “промили мізки”, як у нацистській Німеччині, – головний рабин України

11/03/2022 21:01

Кремлівська пропаганда “промила мізки” громадянам Російської Федерації так, як це було в нацистській Німеччині.

Про це заявив головний рабин cинагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад Моше Реувен Асман, передає “РБК-Україна” у п’ятницю, 11 березня.

Він вважає російську пропаганду страшною річчю.

“Те, що вони зробили з людьми – промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається”, – сказав рабин Асман.

Водночас він зауважив, що війна РФ проти України багатьом відкрила очі.

Зокрема, Моше Реувен Асман розповів про деяких своїх знайомих, які, перебуваючи в Україні, “були зомбовані цією пропагандою”.

“Вони теж з дерев’яними очима якусь нісенітницю несли про нацистів, які тут навколо них. І ось зараз, коли почалася війна, деякі ці люди записалися в тероборону. Я навіть шокований: а як це? Кажуть, у нас очі відкрилися, коли вони побачили самі, що тут відбувається, який кошмар”, – розповів Моше Реувен Асман.

Він додав, що певен: євреї та росіяни, які живуть в України, підтримують українську армію.

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