Тепер ми на 100% упевнені, що Україна стане членом ЄС, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нічне рішення саміту ЄС щодо України означає “революцію” у питанні нашого зближення з Євросоюзу.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону ввечері 11 березня.

Кулеба визнав, що в ідеалі українська сторона очікувала затвердження прискореної процедури щодо вступу нашої країни до ЄС – політичного визнання статусу кандидата.

“Однак якщо порівняти з нашими очікуваннями три тижні тому, то те, що відбулося минулої ночі – це революція, яка ставить наше членство у ЄС на рейки. Нас поставили на рейки, і наш потяг поїхав у бік Європейського Союзу”, – зазначив міністр.

Кулеба тепер упевнений в успіху процесу вступу до ЄС.

“Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100 відсотків, що ми станемо членом ЄС. Питання лише, коли це станеться”, – сказав міністр, але утримався від прогнозів щодо того, коли відбудуться наступні етапи.

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