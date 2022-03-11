На Осокорках розстріляли авто з колишнім високопоставленим СБУшником. ВІДЕО

10 березня близько 18:00 в Дарницькому районі Києва був убитий Дмитро Дем’яненко, колишній заступник начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Як повідомляють ЗМІ та соцмережі з посиланням на джерела в правоохоронних органах, подія сталася на вул. Садовій, 120, що в районі дач Осокорки. Автомобіль “Тойота” з Дем’яненком був розстріляний бійцями полків поліції особливого призначення “Миротворець” і “Київ”.

За словами джерела “Української правди“, Дем’яненко не зупинився на блокпосту і почав стріляти по поліцейському, після чого по ньому відкрили вогонь.

На фото в його машині можна побачити символіку СБУ, а саме авто має сині відомчі номери МВС (0078).

“УП” виклала відео з камер спостереження:

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