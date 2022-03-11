Йшли по мапі на кордон: на Сумщині затримали 29 російських військових

У Сумській області поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 російських військовослужбовців.
Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Національної поліції України.
“Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Поліцейські разом із представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення і затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації. Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон“, – йдеться в повідомленні.
Зараз усіх затриманих передали до відповідних органів, де будуть з’ясовані всі обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району.
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