Йшли по мапі на кордон: на Сумщині затримали 29 російських військових

Російські окупанти

У Сумській області поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 російських військовослужбовців.

Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Національної поліції України.

“Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Поліцейські разом із представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення і затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації. Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон“, – йдеться в повідомленні.

Зараз усіх затриманих передали до відповідних органів, де будуть з’ясовані всі обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району.

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