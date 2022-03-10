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ЗСУ б’ють по росіянах модернізованою РСЗВ “Верба”. ВІДЕО

10/03/2022 15:46

Збройні сили України застосовують проти росіян модернізовану реактивну систему залпового вогню “Верба”.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування “Схід” у четвер, 10 березня. 

За інформацією ОК, на позиції вийшов дивізіон нових РСЗВ.

Реактивна система залпового вогню “Верба” розроблена на базі бойової частини БМ-21 “Град”, але її пускова установка отримала низку вдосконалень, зокрема, системи навігації, зв’язку, вирівнювання та стабілізації платформи.

Цифрові системи “Верби” дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та перезаряджання в автоматичному режимі. Боєкомплект РСЗВ складає 40 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезарядка повного пакета займає 5 хвилин.
РСЗВ «Верба» оснащена здвоєною кабіною на 5 місць. Ця система має високий рівень автоматизації розгортання, систем наведення та прицілювання. Повна маса установки «Верба» — 20 т. Максимальна швидкість — 85 км/год.

Окрім того до «Верба» розроблена транспортно-заряджаюча машина, яка дозволяє значно зменшити час на перезаряджання реактивної системи та робить її більш мобільною.

Реактивна система залпового вогню «Верба» створена фахівцями ХКБМ в 2015 році.

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