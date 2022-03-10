Набув чинності закон про дозвіл цивільним убивати окупантів

Набув чинності закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни, який діятиме у період воєнного часу.

Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський 9 березня підписав ухвалений Радою 3 березня 2022 року закон за номером 2114–IX.

У документі зазначається, що цивільні українці, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть на законних підставах отримувати та використовувати зброю та боєприпаси для неї й застосовувати їх проти військовослужбовців країни-агресора.

“Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України”, — сказано в законі.

Передбачається, що цивільні також можуть брати участь у протидії збройній агресії РФ чи інших держав, використовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю, мисливську гладкоствольну, нарізну чи комбіновану зброю та боєприпаси до неї.

Водночас цивільні зобов’язані здати отриману вогнепальну зброю та невикористані боєприпаси до органів Національної поліції не пізніше, ніж за 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

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